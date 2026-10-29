Исключить Европу из процесса и склонить США к экономическим уступкам: ISW назвал текущие цели Кремля на переговорах

Кремль пытается добиться экономических уступок от администрации президента США Дональда Трампа, не идя на уступки в войне против Украины, и одновременно ограничить участие европейских стран в мирных переговорах.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW) за 28 октября.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 27 октября заявил, что заключенное 9 октября соглашение между США и Россией о поставках дизельного топлива является «сугубо коммерческой договоренностью». По его словам, оно не предусматривает никаких условий или обязательств, которые требовали бы от Москвы политических шагов или учета интересов безопасности Вашингтона в обмен на закупку российского дизельного топлива. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков 13 октября также утверждал, что соглашение о дизельном топливе напрямую не связано с переговорами о завершении войны в Украине.

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Эти заявления противоречат словам спецпредставителя российского диктатора Владимира Путина Кирилла Дмитриева, который 12 октября уверял, что договоренность по дизельному топливу якобы способствует мирному урегулированию в Украине. А 17 октября он заявил, что приостановка части американских санкций против России «поможет достичь прочного мира».

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В Институте изучения войны полагают, что высокопоставленные представители Кремля пытаются отделить экономические договоренности с США от мирных переговоров. По мнению аналитиков, Москва стремится получить экономические преимущества, которые помогут ей продолжать войну, не предпринимая при этом шагов, необходимых для содержательного переговорного процесса. Представители российских властей неоднократно подтверждали приверженность максималистским военным целям в Украине и отказ от уступок ради мирного урегулирования, подчеркнули в отчете.

В ISW добавили, что Кремль также пытается отстранить Европу от переговоров о завершении войны против Украины и вновь выдвигает требования о сокращении присутствия НАТО на европейском континенте.

27 октября Лавров заявил, что телефонный разговор Путина с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре якобы продемонстрировал стремление европейских стран «втиснуться» в мирные переговоры.

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Помощник Путина Юрий Ушаков 28 октября утверждал, что на запланированных на ноябрь трехсторонних переговорах с участием России, Украины и США «европейских представителей не будет». В то же время 25 октября Песков заявил, что Москва «готова поддержать участие европейского переговорщика», особенно если он будет стремиться содействовать мирному урегулированию.

В ISW полагают, что такая позиция Кремля свидетельствует о готовности России принять лишь тех европейских посредников, которые согласятся с ее максималистскими требованиями и фактически поддержат капитуляцию Украины.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встреча представителей Украины, США и России в Абу-Даби может состояться 10 ноября. Украина хотела бы, чтобы трехсторонние переговоры прошли до возможной встречи США, Китая и России на саммите АТЭС в Шэньчжэне.

Зеленский также сообщил, что Украина хочет участия Европы в переговорах в Абу-Даби, но не будет срывать встречу, если США будут настаивать на трехстороннем формате.