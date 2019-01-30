Кремль прокомментировал заявление Порошенко о "холодном мире" с Россией Сегодня, 12:14 7 Цей матеріал також доступний українською EPA Песков высказался о заявлении Порошенко о "холодном мире" с РФ EPA

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента Украины Петра Порошенко о необходимости "холодного мира" с Россией.

По словам Пескова, "между Украиной и Россией нет никакой войны", а "есть гражданская война в Украине", сообщает Интерфакс.



Он пожаловался, что со стороны Украины предпринимаются "дискриминационные меры" по отношению к России.

"Это имеются в виду и дискриминационные меры в отношении наших компаний, это посягательство на собственность наших компаний, что есть на самом деле не что иное, как посягательство на собственность зарубежных инвесторов", - сказал пресс-секретарь Путина.

Он добавил, что есть также "посягательство" на российские СМИ, а также "жизнь и безопасность" российских журналистов.

По его словам, Россия хотела бы, чтобы "всех этих негативных проявлений" не было.

Накануне во время своего выступления на форуме в Киеве Петр Порошенко заявил, что Украине нужен "холодный мир" с Россией.