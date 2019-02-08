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Спецтема: Выборы президента Украины

Кремль прокомментировал запрет российских наблюдателей на выборах в Украине

Сегодня, 12:18
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ЕРА

Кремль: Дискриминация наблюдателей из РФ снижает легитимность голосования

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал запрет российских наблюдателей на выборах в Украине. 

По мнению Пескова, дискриминация по отношению к наблюдателям из РФ на выборах президента Украины снижает легитимность голосования.

"Очевидно в данном случае для всего мирового сообщества, что дискриминационные меры в отношении наблюдателей одной из стран или группы стран приводят к понижению уровня легитимности. Это совершенно очевидный факт", - цитирует Пескова ТАСС.

Представитель Кремля заверил, что если граждан России, которые будут находиться в составе наблюдателей ОБСЕ, все же не допустят на территорию Украины, то это не будет означать, что Москва не признает результаты выборов.

"Нет, это не означает, что Россия может не признать", - сказал пресс-секретарь, отвечая на соответствующий вопрос.

7 февраля, Верховная Рада запретила представителям РФ быть официальными наблюдателями на выборах в Украине.

Парламентраии поддержали законопроект №9524 О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно наблюдения за избирательным процессом в Украине.

Согласно тексту документа, на выборах президента Украины, народных депутатов и местных выборах официальным наблюдателем от иностранных государств, международных организаций не может быть гражданин (подданный) государства, которое признано Верховной Радой государством-агрессором или государством-оккупантом.

В пояснительной записке указано, что законопроект разработан "с целью минимизации рисков и угроз вмешательства Российской Федерации в проведение выборов в Украине".

7 февраля спецпредставитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что не против допуска российских наблюдателей ради соблюдения демократических стандартов.

МИД Украины в ответ заявил, что отсутствие российских наблюдателей не помешает провести качественное наблюдение за выборами.

Теги:   Дмитрий Песков Президентские выборы в Украине 2019 Кремль

Спецтема   Выборы президента Украины

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