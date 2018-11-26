Кремль прокомментировал захват украинских кораблей в Керченском проливе

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал захват российским спецназом украинских кораблей в Керченском проливе.

Как сообщает ТАСС, Кремль считает "очень опасной провокацией Киева инцидент с украинскими кораблями".

"Речь идет об очень опасной провокации, которая требует особого внимания и особого разбирательства", - сказал Песков.

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Утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В частности, пограничный корабль РФ осуществил таран рейдового буксира.

В Федеральной службе безопасности РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ".

После инцидента российские власти в одностороннем порядке закрыли Керченский пролив для прохода гражданских судов.

Украинские корабли были обстреляны и захвачены российским спецназом, позже их доставили в оккупированную Керчь.

В результате столкновения ранения получили 6 украинских военнослужащих.

СНБО рекомендовал ввести военное положение в Украине на 60 суток. Президент Петр Порошенко поддержал введение военного положения и призвал нардепов "прибыть в Киев на чрезвычайное заседание ВР" в понедельник, 26 ноября.

Армия и СБУ приведены в полную боевую готовность.

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