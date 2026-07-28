В Кремле высказались о встрече Зеленского с Трампом и потенциальном разговоре президента США с Путиным

Спикер Кремля Дмитрий Песков утверждает, что контакты между США и Россией продолжаются, в то же время запроса Вашингтона на разговор президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина нет.

Об этом Песков сказал во вторник, 28 июля, пишет российское пропагандистское издание РБК.

Комментируя предстоящую встречу Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, спикер кремлевского режима указал, что США «не оставляли украинский трек», у них просто возникли «гораздо более приоритетные проблемы».

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Он также утверждает, что относительно «украинского трека» контакты постоянно «продолжаются и продолжали осуществляться».

На вопрос, есть ли у Вашингтона запрос на телефонный разговор между Трампом и Путиным, спикер Кремля ответил отрицательно.

28 июля президент Украины Владимир Зеленский находится с визитом в Вашингтоне.

«Уже в Соединенных Штатах Америки. В графике — встречи с президентом Трампом, его командой и теми, кто может поддержать нашу защиту», — говорится в заявлении главы государства.

В 9 утра по местному времени Зеленский встретится с президентом США Трампом в Овальном кабинете. Переговоры пройдут за закрытыми дверями — без присутствия прессы. Встреча продлится не более двух часов, поскольку уже в 11:00 в том же Овальном кабинете ожидают премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Как пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, Трамп смягчил свое отношение к Зеленскому и впечатлен успехами Украины на поле боя. В то же время к российскому диктатору Путину американский лидер относится уже не так благосклонно.