Кремль прокомментировал возможность ракетного удара США по Сирии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможный удар США по Сирии в ответ на применение химоружия в городе Дума.

По словам Пескова, Москва надеется, что все будут избегать действий, дестабилизирующих ситуацию вокруг Сирии.

"Я не хотел бы вступать каким-то образом в дискуссию по таким вопросам, что будет, если будет нанесен такой удар или сякой удар. По-прежнему хочется надеяться на то, что все стороны будут избегать каких-то шагов, которые никем в реальности не спровоцированы, которые могут существенно дестабилизировать и без того хрупкую ситуацию в регионе", - цитирует Пескова РИА Новости.

7 апреля, в результате атаки с применением газообразного хлора в городе Дума сирийской провинции Восточная Гута погибли по меньшей мере 70 человек. В этом районе находится последний оплот сирийской оппозиции. Российские военные утверждают, что химические атаки в Сирии были "инсценированы".

Президент Трамп не исключил применения военной силы против режима Башара Асада. По словам Трампа, он намерен обсудить возможные шаги со своими военными советниками, и уже в ближайшие 24-48 часов администрация Белого дома примет "важное" решение.

По данным The New York Times, Трамп совместно с советниками рассматривает несколько вариантов ответа на применение в Сирии химического оружия, в том числе и масштабного военного удара.

Постоянный представитель РФ при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что Россия предупредила об "серьезных последствиях" в случае применения странами Запада силы в ответ на химическую атаку в Сирии.

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