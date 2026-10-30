В Кремле высказались относительно возможности других договоренностей между Киевом и Москвой после миссии в Олешках

В Кремле фактически дали понять, что не рассматривают возможность переносить локальное прекращение огня во временно оккупированных Россией Олешках Херсонской области «на весь процесс урегулирования» войны РФ против Украины.

На это фактически указал спикер кремлевского режима Дмитрий Песков, чьи слова в пятницу, 30 октября, цитирует российское пропагандистское агентство Интерфакс.

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«Это отдельно взятая ситуация, которую пока сложно проецировать на весь процесс урегулирования», — сказал спикер Кремля.

Таким образом Песков ответил на вопрос, можно ли по опыту Олешек говорить, что Москва и Киев смогут достичь договоренностей и по другим вопросам.

Сегодня, 30 октября, началась основная фаза гуманитарной миссии в Олешках. После завершения разминирования маршрутов гуманитарный конвой утром доставил помощь в город, сообщил украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец.

По его словам, для людей, желающих уехать из Олешек, такая возможность будет обеспечена до 14:00 30 октября. Для эвакуации жителей подготовили 25 автобусов на 750 мест, а также автомобили скорой помощи для маломобильных людей.

Эвакуация из Олешек — главное

17 октября министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что в городе Олешки на временно оккупированной территории Херсонской области остаются около 1700 человек. Им не хватает еды и лекарств, а безопасного пути для эвакуации нет.

О гуманитарном прекращении огня в Олешках просил Папа Римский Лев XIV.

23 октября в Белом доме заявили, что первая леди США Мелания Трамп добилась локального перемирия между Россией и Украиной в Олешках.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что 27 октября в 03:00 по киевскому времени во временно оккупированных Олешках и на других определенных территориях, связанных с гуманитарной миссией, ввели режим прекращения огня.

Утром 27 октября руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов подтвердил, что гуманитарная миссия началась. Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия уточнил, что режим тишины продлится до 22:59 1 ноября.

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Впоследствии Мелания Трамп сообщила, что зону прекращения огня расширили за пределы Олешек, чтобы гуманитарные конвои могли безопасно проехать.

30 октября стартовала основная фаза гуманитарной миссии в Олешках.

Эвакуируемых людей сначала доставят в российский город Анапа, а затем — военно-транспортным самолетом Минобороны России в Беларусь. Только оттуда они смогут попасть в Украину.