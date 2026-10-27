В Кремле прокомментировали возможное желание Трампа продвинуть кандидатуру Орбана на пост генсека ООН

Российский диктатор Владимир Путин и тогда еще премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи в Москве 28 ноября 2025 года (Фото: Alexander Nemenov/Pool via REUTERS)

Спикер кремлевского режима Дмитрий Песков утверждает, что во время последнего телефонного разговора российский диктатор Владимир Путин и президент США Дональд Трамп не обсуждали возможное выдвижение экс-премьера Венгрии Виктора Орбана на пост генерального секретаря ООН .

Об этом Песков сказал во вторник, 27 октября, пишет российское пропагандистское издание РБК.

Так спикер Кремля ответил на вопрос о сообщениях, появившихся в СМИ, что администрация президента США продвигает Орбана на этот пост.

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Дмитрий Песков также отметил, что «если такая кандидатура возникнет, она будет рассматриваться».

25 октября газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в трех странах сообщила, что администрация президента США Дональда Трампа выдвинула Орбана на пост генерального секретаря ООН. США предложили бывшему премьеру принять участие в выборах и побуждали его к этому. В настоящее время план ожидает окончательного решения.

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Позже министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на идею выдвижения кандидатуры Орбана на пост генсека ООН.

«Убежден, что Виктор Орбан на посту генерального секретаря ООН непременно применял бы свои мастерские навыки вето и шантажа, которые годами оттачивал, срывая ключевые решения ЕС», — отметил глава МИД.

Эту информацию также прокомментировал премьер-министр Польши Дональд Туск.

«Еще минуту назад он был кандидатом на пост председателя Европейской комиссии, и это кажется мне столь же забавным, как и тот первый слух. Больше ничего не скажу», — отметил он