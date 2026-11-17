Спикер Кремля Дмитрий Песков и российский диктатор Владимир Путин покидают здание после прямой линии 19 декабря 2025 года (Фото: Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS)

Об этом Песков сказал во вторник, 17 ноября, комментируя атаку, пишет российское пропагандистское издание Известия.

По словам спикера Кремля, российскому диктатору Владимиру Путину же доложили о ситуации, будут определены рамки работ по восстановлению моста.

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Песков выразил убеждение, что «мост будет восстановлен и будет еще лучше прежнего».

В ночь на 17 ноября в районе временно оккупированной Керчи в Крыму прогремела серия мощных взрывов. Украина во второй раз за сутки нанесла удар по Крымскому мосту — символу российской оккупации полуострова. Мониторинговые паблики сообщали как минимум о 15 ударах по переправе; движение по ней было перекрыто. К утру появились кадры, свидетельствующие о серьезных повреждениях.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что удары были нанесены в рамках операции, которая реализовывалась несколько недель.

«Сегодня — уже на ключевом этапе — образцово проявили себя беспилотники Паляниця, поразившие автомобильную часть моста, а также ракеты Нептун и дроны Рута и FP-5, поразившие железнодорожную часть. С помощью Фламинго наши воины осуществили управляемое поражение — и связь сработала на отлично вплоть до последних секунд», — подчеркнул он.

Он также указал, что Украина неоднократно предлагала России шаги по деэскалации, однако получила лишь «громкие отказы».

«Россия ежедневно наносит удары по нашей инфраструктуре, в том числе по мостам, в Запорожье, Днепре, Киеве, Одесской области. Мы восстанавливаем нашу инфраструктуру. Но и напоминаем России, что война всегда будет возвращаться туда, где она началась», — акцентировал президент.

Ранее ВСУ уже наносили удары по Крымскому мосту, который оккупанты используют для переброски военной техники и личного состава из РФ на территорию аннексированного Крыма.

Последнее подтвержденное поражение произошло в июле 2023 года — тогда морские дроны повредили опоры моста.