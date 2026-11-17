В Кремле отреагировали на успешный удар Сил обороны по Крымскому мосту
Спикер Кремля Дмитрий Песков и российский диктатор Владимир Путин покидают здание после прямой линии 19 декабря 2025 года (Фото: Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS)
Спикер Кремля Дмитрий Песков утверждает, что незаконно построенный россиянами Крымский мост, успешно пораженный Силами обороны Украины, будет восстановлен.
Об этом Песков сказал во вторник, 17 ноября, комментируя атаку, пишет российское пропагандистское издание Известия.
По словам спикера Кремля, российскому диктатору Владимиру Путину же доложили о ситуации, будут определены рамки работ по восстановлению моста.
Песков выразил убеждение, что «мост будет восстановлен и будет еще лучше прежнего».
В ночь на 17 ноября в районе временно оккупированной Керчи в Крыму прогремела серия мощных взрывов. Украина во второй раз за сутки нанесла удар по Крымскому мосту — символу российской оккупации полуострова. Мониторинговые паблики сообщали как минимум о 15 ударах по переправе; движение по ней было перекрыто. К утру появились кадры, свидетельствующие о серьезных повреждениях.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что удары были нанесены в рамках операции, которая реализовывалась несколько недель.
«Сегодня — уже на ключевом этапе — образцово проявили себя беспилотники Паляниця, поразившие автомобильную часть моста, а также ракеты Нептун и дроны Рута и FP-5, поразившие железнодорожную часть. С помощью Фламинго наши воины осуществили управляемое поражение — и связь сработала на отлично вплоть до последних секунд», — подчеркнул он.
Он также указал, что Украина неоднократно предлагала России шаги по деэскалации, однако получила лишь «громкие отказы».
«Россия ежедневно наносит удары по нашей инфраструктуре, в том числе по мостам, в Запорожье, Днепре, Киеве, Одесской области. Мы восстанавливаем нашу инфраструктуру. Но и напоминаем России, что война всегда будет возвращаться туда, где она началась», — акцентировал президент.
Ранее ВСУ уже наносили удары по Крымскому мосту, который оккупанты используют для переброски военной техники и личного состава из РФ на территорию аннексированного Крыма.
Последнее подтвержденное поражение произошло в июле 2023 года — тогда морские дроны повредили опоры моста.