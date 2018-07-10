Кремль прокомментировал сравнение российских властей с мафией

Кремль: Политические элиты в США находятся во власти русофобии

В Кремле отреагировали на сравнение сенатором Джоном Кеннеди российских властей с мафией.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в Кремле "не носят розовых очков и понимают, что политические элиты в США находятся во власти русофобии и стереотипов".

"Конечно, трудно понять такие слова, я не знаю, в каком контексте они были сказаны", - цитирует Пескова РБК.

Ранее сенатор от штата Луизиана Джон Кеннеди комментируя итоги поездки в Москву заявил, что ведение дел с российским правительством подобно "ведению дел с мафией".

Кеннеди также отметил, что философия президента Владимира Путина, который "правит железной рукой", заключается в "деньгах и власти". Он подчеркнул, что российскому президенту "нельзя доверять".