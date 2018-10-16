Кремль прокомментировал разрыв РПЦ с Константинополем из-за автокефалии Украинской церкви

Спикер президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал разрыв РПЦ с Константинополем из-за автокефалии Украинской церкви.

По словам Пескова, Кремль озабочен разрывом отношений русской православной церкви с Вселенским патриархатом.

"Мы, конечно же, очень внимательно и с большой обеспокоенностью наблюдаем за тем, как развиваются отношения между Русской православной церковью и Вселенским патриархатом. Это вызывает нашу озабоченность", - цитирует Пескова агентство ТАСС.

Песков подчеркнул, что Кремль надеется, что "все интересы Русской православной церкви будут соблюдены".

15 октября Синод РПЦ принял решение отказаться от евхаристического общения с Константинополем из-за подготовки Фанаром автокефалии Украинской православной церкви. Теперь за молитву в "запретных" храмах Константинопольского патриархата священнослужителей Русской православной церкви ждет наказание, а верующие будут обязаны покаяться в этом грехе на исповеди.

11 октября Синод Константинопольского патриархата признал недействительным письмо от 1686, которым Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановив таким образом канонический статус главы Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.

В то же время процесс предоставления УПЦ автокефалии продолжается.

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По словам Филарета, томос будет получен после избрания предстоятеля патриархата на "объединительном соборе".

В свою очередь представитель УПЦ МП архиепископ Климент заявил, что епархии Московского патриархата не намерены участвовать в объединении украинских церквей.