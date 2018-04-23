Кремль прокомментировал протесты в Армении и возможность вмешательства России

Кремль: Россия очень внимательно наблюдает за происходящим в Армении

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал протесты в Армении и возможность вмешательства России.

Песков заявил, что Россия очень внимательно наблюдает за происходящим в Армении, но вмешиваться не будет.

"Почему Москва должна вмешиваться? Гипотетические рассуждения неуместны. Это исключительно внутренне дело Армении", - цитирует Пескова РБК.

Песков также посоветовал обратиться в Минобороны РФ в ответ на вопрос о вводе особого режима на российской военной базе в городе Гюмри.

16 апреля в центре Еревана демонстранты вышли на протест против выдвижения на пост премьер-министра Армении сторонника Кремля и бывшего президента страны Сержа Саргсяна, правившего государством с 2008 по 2018 год.

Лидер оппозиции Никол Пашинян объявил о начале "бархатной" революции, но позже стало известно о его задержании. Сейчас нет данных о местонахождении лидера протеста.

23 апреля, к демонстрантам присоединились военнослужащие.