Кремль прокомментировал поражение россиянина на выборах главы Интерпола

Кремль: Мы не видим фактов, свидетельствующих о нелегитимности этих выборов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал поражение российского генерала Александра Прокопчука на выборах главы Интерпола.

Песков заявил, что РФ не считает результат выборов главы Интерпола следствием давления, хотя добавил, что оно и было беспрецедентным.

"На выборах победил кандидат из Южной Кореи, мы сожалеем, что это не наш кандидат. Но, тем не менее, нет никаких оснований не соглашаться с этими результатами выборов...Можно, конечно, говорить о том, что выборы проходили в атмосфере беспрецедентного давления и вмешательства в эти выборы", - цитирует Пескова ТАСС

Спикер отметил, что не видит фактов, свидетельствующих о нелегитимности выборов главы Интерпола.

Россиянин Прокопчук, который занимал должность вице-президента Интерпола, считался фаворитом на выборах главы Международной организации уголовной полиции.

Украина и Литва заявили, что могут выйти из Интерпола в случае победы на выборах главы организации российского генерала.

21 ноября, в первом туре голосования представитель Южной Кореи получил 60,5% голосов, россиянин Прокопчук - 39,5%. Во втором туре за Ким Чон Яна проголосовали 60,4%, за Прокопчука - 39,6%. В третьем туре Ким Чон Ян набрал 62,3% голосов, Прокопчук - 37,7%.

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