Наталья Кадя
Полезная привычка. Как "спасибо" конвертируется в прибыль и деньги
Зоя Казанжи
А я хочу, чтобы победил Зеленский
Евгений Уткин
Footbinding. Украинская версия
Ярослав Грицак
Осторожно: рыбораки!
Спецтема: Выборы президента Украины

Кремль прокомментировал подготовку к дебатам между Порошенко и Зеленским

5 апреля, 13:35
3924
Цей матеріал також доступний українською
Кремль прокомментировал подготовку к дебатам между Порошенко и Зеленским - фото

kremlin.ru

Дмитрий Песков

Спикер президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал подготовку к дебатам между президентом Украины Петром Порошенко и кандидатом на пост главы государства Владимиром Зеленским.

По мнению Пескова, дискуссию кандидата, "который пользуется полной поддержкой населения", с соперником, "вообще не обладающим поддержкой", вряд ли можно считать дебатами.

"Зачастую кандидат, который пользуется такой всеобъемлющей поддержкой населения, в случае, если он идет на дебаты с кандидатом, который вообще не пользуется поддержкой населения, то, конечно, в полном смысле слова это считать дебатами вряд ли можно. Поэтому все зависит от каждого конкретного случая", -  цитирует Пескова РИА Новости.

Шоумен Владимир Зеленский обнародовал видеоролик, в котором объявил, что идет на дебаты с действующим президентом Петром Порошенко.

Актер вызвал Порошенко на НСК Олимпийский, поскольку, по его мнению, дебаты должны состояться перед народом Украины.

Он также озвучил ряд условий проведения дебатов, среди которых извинения и медицинская экспертиза.

В свою очередь Петр Порошенко согласился на предложение Зеленского. В его штабе заявили, что Зеленского ждут в медпункте Олимпийского для сдачи анализов.

Зеленский отказался сдавать анализы на НСК Олимпийский, а решил сдать их в клинике Евролаб.

В ответ в штабе Порошенко заявили, что Зеленский избегает независимого обследования на алкоголь и наркотики.

Позже Порошенко записал еще одно видеообращение, адресованное Зеленскому, призвав его быть мужчиной и прийти на дебаты.

Утром в пятницу, 5 апреля, Зеленский и Порошенко сдали анализы.

Первый тур выборов президента Украины прошел 31 марта. По результатам подсчета 100% протоколов, во второй тур вышли Зеленский и Порошенко.

Шоумена поддержали 30,24% избирателей, а действующего президента страны - 15,95%.

Второй тур выборов состоится 21 апреля.

Теги:   Дебаты Президентские выборы в Украине 2019 Владимир Зеленский Петр Порошенко Дмитрий Песков

Спецтема   Выборы президента Украины

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Журнал НВ (№12)

Есть ли у Пети хоть какой-то шанс догнать Вову?

У Петра Порошенко осталось две недели для того, чтобы убедить электорат: он — более удачная кандидатура на пост главы государства, чем триумфатор первого тура шоумен Владимир Зеленский.

Читать журнал онлайн

Главное

Футбол

Сегодня, 00:09

img
Бавария разгромила Дортмунд и стала лидером чемпионата Германии
События

Сегодня, 11:19

img
Смертельное ДТП в Харькове: правозащитники показали тюремную камеру Зайцевой
Геополитика

Сегодня, 00:45

img
Тереза Мэй заявила, что Brexit "ускользает из рук"

ТОП 3

Геополитика

Сегодня, 00:45

img
Тереза Мэй заявила, что Brexit "ускользает из рук"
2019
Геополитика

Сегодня, 13:31

img
Лидер венгров Румынии, которого не пустили в Украину, обвинил украинского посла во лжи
1932
Политика

Сегодня, 20:02

img
Парубий призвал спикера Госдумы содействовать выводу войск РФ с территории Украины
1916