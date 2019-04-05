Кремль прокомментировал подготовку к дебатам между Порошенко и Зеленским 5 апреля, 13:35 3924 Цей матеріал також доступний українською kremlin.ru Дмитрий Песков kremlin.ru

Спикер президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал подготовку к дебатам между президентом Украины Петром Порошенко и кандидатом на пост главы государства Владимиром Зеленским.

По мнению Пескова, дискуссию кандидата, "который пользуется полной поддержкой населения", с соперником, "вообще не обладающим поддержкой", вряд ли можно считать дебатами.

"Зачастую кандидат, который пользуется такой всеобъемлющей поддержкой населения, в случае, если он идет на дебаты с кандидатом, который вообще не пользуется поддержкой населения, то, конечно, в полном смысле слова это считать дебатами вряд ли можно. Поэтому все зависит от каждого конкретного случая", - цитирует Пескова РИА Новости.

Шоумен Владимир Зеленский обнародовал видеоролик, в котором объявил, что идет на дебаты с действующим президентом Петром Порошенко.

Актер вызвал Порошенко на НСК Олимпийский, поскольку, по его мнению, дебаты должны состояться перед народом Украины.

Он также озвучил ряд условий проведения дебатов, среди которых извинения и медицинская экспертиза.

В свою очередь Петр Порошенко согласился на предложение Зеленского. В его штабе заявили, что Зеленского ждут в медпункте Олимпийского для сдачи анализов.

Зеленский отказался сдавать анализы на НСК Олимпийский, а решил сдать их в клинике Евролаб.

В ответ в штабе Порошенко заявили, что Зеленский избегает независимого обследования на алкоголь и наркотики.

Позже Порошенко записал еще одно видеообращение, адресованное Зеленскому, призвав его быть мужчиной и прийти на дебаты.

Утром в пятницу, 5 апреля, Зеленский и Порошенко сдали анализы.

Первый тур выборов президента Украины прошел 31 марта. По результатам подсчета 100% протоколов, во второй тур вышли Зеленский и Порошенко.

Шоумена поддержали 30,24% избирателей, а действующего президента страны - 15,95%.

Второй тур выборов состоится 21 апреля.