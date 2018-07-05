Кремль прокомментировал новый случай отравления Новичком в Великобритании

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал новый случай отравления Новичком в Великобритании.

По словам Пескова, отравление двух человек в Эймсбери является очень тревожной новостью.

"Это очень тревожная новость, безусловно, она вызывает глубокую обеспокоенность в связи с подобными уже неоднократными проявлениями в Великобритании", - цитирует Пескова ТАСС.

Песков добавил, что Кремль "желает им (пострадавшим – Ред.) выздоровления".

4 июля полиция британского графства Уилтшир сообщила о новых случаях отравления под Солсбери. В городке Эймсбери в одном из зданий были обнаружены мужчина и женщина в возрасте 40 лет без сознания, после контакта с "неизвестным веществом".

Глава контртеррористического управления Скотланд-Ярда Нейл Басу подтвердил, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом группы Новичок.

Министр по вопросам безопасности Бен Уоллес заявил, что не считает инцидент, в результате которого отравились мужчина и женщина из Эймсбери, целенаправленным покушением. По словам министра, скорее всего, пара пострадала от остатков вещества Новичок, которым был отравлен бывший офицер ГРУ и его дочь.

Эймсбери находится в 15 километрах от Солсбери, где 4 марта бывший российский агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим веществом.

Представитель премьер-министра Великобритании Терезы Мэй заявил, что инцидент с отравлением в Эймсбери расследуется контртеррористическим подразделением полиции и рассматривается с "максимальной серьезностью".

По сообщениям, при отравлении неизвестным веществом пострадали два местных жителя - 45-летний Чарли Роули и 44-летняя Дон Стерджесс. Оба являются гражданами Великобритании.