Кремль прокомментировал инициативу создания автокефальной церкви в Украине

В Кремле прокомментировали обращение Украины к Вселенскому партиарху Варфоломею с просьбой создать поместную автокефальную церковь.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, эта инициатива не поддерживается РФ.

"Вы знаете позицию Русской православной церкви, патриарха всея Руси по этому вопросу. И конечно, скажем так, какие-то действия, направленные на раскол церкви, вряд ли могут поддерживаться и вряд ли могут приветствоваться", - цитирует Пескова РИА Новости.

Во вторник, 17 апреля, президент Петр Порошенко обратился к Вселенскому патриарху Варфоломею с официальным обращением о создании в Украине единой и независимой Православной церкви путем предоставления ей автокефалии.

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Порошенко отметил, что обращение к Варфоломею поддержала Украинской православная церковь Киевского патриархата и Украинская автокефальная православная церковь.

19 апреля, Верховная Рада поддержала обращение президента Порошенко ко Вселенскому патриарху Варфоломею о создании Украинской поместной автокефальной церкви.

За соответствующее решение проголосовали 268 народных избранников.

В РПЦ уже заявили, что патриарх Константинопольский Варфоломей "не может поддержать создание независимой церкви в Украине".