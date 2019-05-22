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Кремль прокомментировал идею Зеленского провести референдум о мире с РФ

Сегодня, 12:09
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Кремль прокомментировал идею Зеленского провести референдум о мире с РФ - фото

kremlin.ru

Дмитрий Песков

Кремль прокомментировал идею команды президента Украины Владимира Зеленского провести референдум о мирных договоренностях с РФ

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, референдум по отношениям с РФ является внутренним делом Украины.

" Это не наше дело — говорить о том, симпатична эта идея или нет… От Киева мы бы ожидали какие-то конкретные шаги, прежде всего в русле выполнения минских договоренностей и урегулирования внутриукраинской проблемы юго-востока и, во-вторых, в плане нормализации двусторонних отношений с Россией. Мы ждем этих шагов, но пока их не видим", — цитирует Пескова Интерфакс-Украина.

21 мая глава администрации президента Андрей Богдан допустил возможность проведения референдума по поводу заключения договоренностей с Россией о мире на Донбассе.

По словам Богдана, Украина вынуждена искать компромисс с РФ, однако вопрос сдачи территории исключен.

Теги:   Андрей Богдан Владимир Зеленский Дмитрий Песков Россия

Спецтема   Зеленский — новый президент

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