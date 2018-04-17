Кремль прокомментировал данные США о подготовке масштабного "кибернаступления" России

Кремль прокомментировал данные США и Великобритании о подготовке Россией масштабного "кибернаступления" на страны Запада.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, все обвинения в адрес России несостоятельны.

"По-прежнему никто не утруждает себя - ни наши коллеги в США, ни наши коллеги в Великобритании - поиском хоть какой-то, пусть даже слабой аргументации. И, с нашей точки зрения, эти несостоятельные обвинения сейчас полностью девальвировали", - цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее Министерство внутренней безопасности США, ФБР и Национальный центр кибербезопасности Великобритании выпустили совместное заявление, в котором предупредили, что хакеры, поддерживаемые правительством РФ, активно готовятся к наступательным кибероперациям против стран Запада.