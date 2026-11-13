В Кремле отреагировали на данные СМИ, что Россия требует выхода Финляндии из НАТО
Российский диктатор Владимир Путин беседует со спикером Кремля Дмитрием Песковым после встречи с президентом США Дональдом Трампом на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, Аляска, 15 августа 2025 года (Фото: Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool via REUTERS)
Спикер кремлевского режима Дмитрий Песков утверждает, что Россия не требовала выхода Финляндии из НАТО.
Об этом в пятницу, 13 ноября, пишет российское пропагандистское агентство Интерфакс.
Комментируя информацию, ранее появившуюся в СМИ, Песков сказал, что ему «не известно об этом».
«Нет, не выдвигалось. Об этом речь, конечно, не шла точно», — добавил он.
Ранее немецкий таблоид Bild сообщил, что Россия требует выхода Финляндии из НАТО, отказа Альянса от баз в странах Балтии, получения всего Донбасса, а также «демилитаризации» Одессы и Николаева.
По информации издания, жесткие условия относительно «нового европейского порядка безопасности» были выдвинуты российскими представителями в ходе неофициальных переговоров о прекращении войны в Украине. Их также представили европейцам во время переговоров в Абу-Даби.
Переговоры в Абу-Даби и встречи с лидерами — что известно
11 ноября в Абу-Даби завершились двухдневные переговоры между Украиной, США и РФ. По их итогам стороны договорились о масштабном обмене пленными. После трехсторонних встреч украинская делегация провела отдельные переговоры с европейскими представителями, также присутствовавшими в ОАЭ.
12 ноября спецпредставители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в Кремль на переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным. Беседа продлилась около двух часов.
После переговоров с Путиным они отправились в Дублин на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, который прибыл туда на саммит Европейского политического сообщества.
После этого Уиткофф заявил о подготовке следующего раунда переговоров по завершению войны в Украине, а Кушнер отметил, что на них будут представлены европейские страны.
В свою очередь, Зеленский подтвердил подготовку «самого масштабного» обмена военнопленными между Украиной и Россией.