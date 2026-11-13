В Кремле отреагировали на данные СМИ, что Россия требует выхода Финляндии из НАТО

Российский диктатор Владимир Путин беседует со спикером Кремля Дмитрием Песковым после встречи с президентом США Дональдом Трампом на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, Аляска, 15 августа 2025 года (Фото: Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool via REUTERS)

Спикер кремлевского режима Дмитрий Песков утверждает, что Россия не требовала выхода Финляндии из НАТО.

Об этом в пятницу, 13 ноября, пишет российское пропагандистское агентство Интерфакс.

Комментируя информацию, ранее появившуюся в СМИ, Песков сказал, что ему «не известно об этом».

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«Нет, не выдвигалось. Об этом речь, конечно, не шла точно», — добавил он.

Ранее немецкий таблоид Bild сообщил, что Россия требует выхода Финляндии из НАТО, отказа Альянса от баз в странах Балтии, получения всего Донбасса, а также «демилитаризации» Одессы и Николаева.

По информации издания, жесткие условия относительно «нового европейского порядка безопасности» были выдвинуты российскими представителями в ходе неофициальных переговоров о прекращении войны в Украине. Их также представили европейцам во время переговоров в Абу-Даби.

Переговоры в Абу-Даби и встречи с лидерами — что известно

11 ноября в Абу-Даби завершились двухдневные переговоры между Украиной, США и РФ. По их итогам стороны договорились о масштабном обмене пленными. После трехсторонних встреч украинская делегация провела отдельные переговоры с европейскими представителями, также присутствовавшими в ОАЭ.

12 ноября спецпредставители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в Кремль на переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным. Беседа продлилась около двух часов.

После переговоров с Путиным они отправились в Дублин на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, который прибыл туда на саммит Европейского политического сообщества.

После этого Уиткофф заявил о подготовке следующего раунда переговоров по завершению войны в Украине, а Кушнер отметил, что на них будут представлены европейские страны.

В свою очередь, Зеленский подтвердил подготовку «самого масштабного» обмена военнопленными между Украиной и Россией.