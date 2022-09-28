Кремль заявил о планах оккупировать всю Донецкую область после проведения псевдореферендумов

28 сентября, 13:48
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Песков рассказал, что Россия планирует оккупировать всю Донецкую область (Фото:Sputnik/Sergey Bobylev/Pool via REUTERS)

Песков рассказал, что Россия планирует оккупировать всю Донецкую область (Фото:Sputnik/Sergey Bobylev/Pool via REUTERS)

Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что после проведения псевдореферендумов страна-агрессор РФ планирует оккупировать всю Донецкую область.

Об этом сообщает российское пропагандистское информагенство РИА Новости.

Спикер диктатора заявил, что не вся территория Донецкой области «освобождена».

По его словам, «как минимум», нужно будет оккупировать всю территорию.

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С 23 по 27 сентября российские оккупанты имитировали так называемые «референдумы» на временно оккупированных частях Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей. Ни один из этих регионов Россия не контролирует полностью.

Украина и абсолютное большинство западных стран заявили, что результаты псевдореферендумов не будут признаны.

27 сентября российские оккупанты объявили «результаты» псевдореферендумов на территории временно оккупированных районов в Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областях.

Пропагандисты утверждают, что в Луганской области «присоединение» к стране-агрессору РФ якобы «поддержали» 98,42% жителей, в Запорожской области — 93,11%, в Херсонской области — 87,05%, в Донецкой области — 99,23% жителей.

https://www.youtube.com/watch?v=Npyejh-75sE&t=72s
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Дмитрий Песков Псевдореферендум Война России против Украины

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