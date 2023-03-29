Песков заявил, что «гибридная война» будет длиться долго 29 марта, 16:26 Спикер Путина Песков (Фото:Сайт Кремля)

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что «гибридная война» будет длиться долго, поэтому нужно «единение» россиян вокруг Владимира Путина.

Об этом сообщает Интерфакс.

Песков заявил, что эта война якобы «развязана» по отношению к РФ «враждебными государствами, недружественными странами».

«И здесь нам нужна твердость, верность себе, целенаправленность, единение вокруг президента», — сказал Песков.



Видео дня

По мнению спикера диктатора, в РФ видят «абсолютную консолидацию российского общества» и «беспрецедентную консолидацию» вокруг Путина.

Песков ушел от ответа на вопрос о перспективах окончания боевых действий и касательно того, может ли война против Украины завершиться в этом году. Он сказал, что «эти оценки должны давать специалисты».

Россия продолжает нести огромные потери в войне. В Украине за минувшие сутки ликвидировали около 610 российских оккупантов.

С начала полномасштабного вторжения РФ потеряла более 172 тысяч своих военных.