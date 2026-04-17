В Кремле признали, что Трамп отказался от предложения Путина относительно Ирана
Президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин во время встречи в Анкоридже, Аляска, 15 августа 2025 года (Фото: REUTERS/Kevin Lamarque)
Спикер кремлевского режима Дмитрий Песков пожаловался, что Россия готова принять обогащенный уран из Ирана, но предложение «не востребовано» Вашингтоном.
Об этом Песков заявил в пятницу, 17 апреля, сообщает российское пропагандистское агентство Интерфакс.
Спикер Кремля сказал, что сейчас «это предложение не на столе переговоров» и добавил, что «оно не востребовано со стороны США».
Песков также указал, что «Россия к этому открыта» и Путин говорил об этом неоднократно.
9 марта президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин провели телефонный разговор. По словам Трампа, у него был «очень хороший разговор» с Путиным о войне в Украине и конфликте на Ближнем Востоке.
14 марта издание Axios сообщило, что Путин в ходе разговора предложил перевезти 450 килограммов обогащенного урана из Ирана в Россию в рамках соглашения о прекращении войны.
Как сообщали источники издания, Трамп ответил отказом.
Россия уже не впервые предлагает вывезти обогащенный уран из Ирана и ранее хранила его у себя в рамках ядерной сделки 2015 года.
«Это предложение поступало не в первый раз. Оно не было принято. Позиция США заключается в том, что мы должны быть уверены в безопасном хранении урана», — сообщил Axios американский чиновник, имя которого не раскрывалось.