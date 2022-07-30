«Кремль приходит в отчаяние». Россия не выиграет несправедливую войну против Украины — глава британской разведки 30 июля, 14:41 Глава британской разведки прогнозирует поражение России в Украине (Фото:Генштаб)

Глава британской службы внешней разведки Ми-6 Ричард Мур прогнозирует поражение России в войне против Украины.

В сообщении Мура в Twitter подчеркивается, что силы РФ в Украине иссякают, из-за чего в Кремле растет отчаяние.

«Россия потеряла десятки тысяч солдат и использует оружие советских времен. Их устаревшие ракеты убивают и травмируют невиновных украинцев. Россия не выигрывает эту несправедливую войну. Великобритания продолжает поддерживать Украину», — написал он.

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21 июля глава Ми-6 заявлял, что оккупационные войска РФ в Украине вот-вот выдохнутся и у ВСУ появится возможность нанести ответный удар.

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