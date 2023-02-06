Британская разведка сообщила, как Кремль пытается оправдать оккупацию территорий Украины 6 февраля, 10:03 РФ использует местные выборы для самооправдания оккупации территорий Украины (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

По данным британской разведки, Кремль хочет легализовать захват части Украины с помощью местных псевдовыборов на оккупированных территориях.

В своей сводке в Twitter ведомство сообщает, что 1 февраля 2023 года председатель Совета федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что региональные выборы пройдут на захваченных территориях Украины 10 сентября.

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«Включение выборов в тот же день голосования, которое запланировано по всей России, подчеркивает стремление руководства представить территории как неотъемлемые части федерации», — говорится в сообщении.

Как отметили в разведке, проведение «выборов» является продолжением усилий по «русификации» оккупированных территорий, включающих пересмотр систем образования, связи и транспорта.

«Хотя избирателями в России уже недоступен значимый демократический выбор даже на региональных выборах, лидеры, вероятно, выдвинут аргумент в качестве самооправдания, что новые выборы еще больше легимитизируют оккупацию», — добавили в ведомстве.

Ранее в британской разведке сообщали, что Россия включила временно оккупированные территории Украины в свой Южный военный округ, однако это не имеет смысла.