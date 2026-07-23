Кремль сознательно преувеличивает успехи российской армии на фронте , формируя у диктатора РФ Владимира Путина ложное представление о ходе войны и укрепляя его нежелание идти на компромиссы.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW) за 22 июля.

По оценкам аналитиков, с начала 2026 года российские войска фактически захватили лишь 81,1 квадратного километра территории, тогда как в общей сложности продвинулись или проникли на 626,85 квадратного километра.

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При этом эксперты подчеркнули, что территории, в которые российские подразделения лишь проникли, нельзя считать находящимися под их контролем.

Кроме того, аналитики обратили внимание на информацию Bloomberg, ссылающегося на близкие к Кремлю источники, согласно которой Москва не намерена возвращать оккупированные украинские территории в рамках возможных мирных договоренностей. По этим данным, Путин намерен полностью захватить Донецкую область и создать «буферную зону» вдоль приграничных районов Сумской и Харьковской областей. В то же время в ISW считают маловероятным, что российская армия сможет достичь этой цели до конца 2026 года, поскольку темпы ее продвижения существенно замедлились.

Эксперты также отметили, что Министерство обороны РФ распространило заявление одного из российских пропагандистских Telegram-каналов о якобы захвате 2226 квадратных километров территории за первые шесть месяцев 2026 года, однако оценки ISW не подтверждают подобные утверждения.

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22 июля бывший главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что с начала 2026 года украинские военные освободили 743 квадратных километра территории. По его словам, после двух лет обороны украинская армия перешла к наступательным действиям и владеет инициативой на поле боя.

25 июня бывший заместитель министра обороны Сергей Боев заявил, что в мае 2026 года Силы обороны Украины освободили вдвое больше территории, чем за тот же период оккупировали российские войска.