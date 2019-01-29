Кремль предлагал штабу Трампа свой план по Донбассу через Дерипаску - The Guardian Сегодня, 14:16 13303 Цей матеріал також доступний українською EPA Олег Дерипаска EPA

Российский бизнесмен Олег Дерипаска мог быть ключевым связующим звеном в коммуникации между Кремлем и командой нынешнего президента США Дональда Трампа, в частности экс-главой его избирательного штаба Полом Манафортом, пишет британская газета The Guardian.

При этом одной из важных тем такой коммуникации был выгодный для России план урегулирования конфликта на Донбассе, отмечает издание.



В августе 2016 года, в разгар избирательной кампании в США, Манафорт обсуждал подобный план в Нью-Йорке с россиянином Константином Килимником – его "давним помощником, который предположительно имел связи с российской разведкой", напоминает The Guardian. Встреча состоялась через несколько дней после того, как Килимник встретился в Москве с Олегом Дерипаской - "могущественным олигархом и близким союзником российского президента Владимира Путина", как пишет о нем британская газета.

В переговорах с Манафортом Дерипаска мог выполнять роль связующего звена, транслирующего интересы Кремля

Накануне этих переговоров Килимник написал Манафорту по электронной почте, что хотел бы проинформировать его о встрече с Дерипаской (его россиянин описал как "человека, который несколько лет назад презентовал вам самую большую банку черной икры").

В своем письме Манафорту Килимник отмечает, что Дерипаска попросил его "передать вам несколько важных сообщений". В итоге на встрече в Нью-Йорке Манафорт, на тот момент еще руководивший избирательным штабом Трампа, обсуждал с россиянином некий вариант подходящего Москве плана по урегулированию конфликта на востоке Украины.



Как полагают бывшие специалисты разведывательных служб США и высокопоставленные американские экс-прокуроры, с которыми пообщалась The Guardian, в подобных переговорах Дерипаска мог выполнять роль связующего звена, транслирующего интересы Кремля.

"Дерипаска – ключевой "подручный" и значимый олигарх в путинской олигархической системе", - напоминает Стивен Холл, бывший глава операций ЦРУ в России.

Килимник описал Дерипаску как "человека, который несколько лет назад презентовал вам самую большую банку черной икры"

"Дерипаска мог получать "ценные указания" от Кремля о том, чего хочет Россия, включая снятие санкций и урегулирование ситуации в Украине таким образом, который бы отвечал интересам РФ, - полагает Холл. - Похоже, что цепь коммуникации выглядела так: Путин – Дерипаска – Килимник - Манафорт".

The Guardian указывает, что Килимник десять лет работал с Манафортом, когда тот был политическим консультантом и сотрудничал как с Дерипаской, так и с пророссийскими политсилами в Украине.

О факте и деталях вышеописанной встречи Манафорта с Килимником стало известно в январе 2019 года из случайной утечки юридических документов, связанных с судебным разбирательством вокруг Пола Манафорта - его инициировала комиссия спецпрокурора Роберта Мюллера, которая расследует возможные связи штаба Трампа с Россией и вмешательство РФ в американские выборы.

В этих документах также отмечается, что "мирный план" по Украине Манафорт и Килимник обсуждали более одного раза.

Теперь, предполагает The Guardian, Дерипаска может стать одной из ключевых фигур расследования Мюллера.

"Это [данные о встречах Манафорта с Килимником] ставит вопрос о том, сохранит ли Мюллер и дальше интерес к Дерипаске в своем расследовании", - заявил изданию Майкл Зельдин, бывший федеральный прокурор, специалист по борьбе с отмыванием денег.

По словам Зельдина, продвигаемые Москвой "мирные планы" относительно Украины могли быть для Кремля одним из инструментов, с помощью которых РФ надеялась добиться отмены чувствительных экономических санкций, введенных после аннексии Крыма и вторжения на восток Украины.

Связь Манафорта с Дерипаской крайне важна. По сути это связь между Трампом и Путиным

В свою очередь, Ник Акерман, бывший помощник прокурора Уотергейтского скандала, отметил: "Похоже, вполне вероятно, что Мюллер сосредоточится и на Дерипаске, когда изучит [связи] Манафорта и Килимника".

Ему вторит и бывший глава московского бюро ЦРУ Стивен Холл: "Связь Манафорта с Дерипаской крайне важна […] По сути это связь между Трампом и Путиным".

Напомним, комиссия Мюллера обвиняет Манафорта как минимум в пяти случаях лживых показаний следствию, в том числе и о контактах с Климником. Это уже второе дело против Манафорта - в августе 2018 года его признали виновным по восьми пунктам обвинений в финансовом мошенничестве. Приговор по этому делу еще ждет огласки.

Константин Килимник - давний соратник Манафорта и очень закрытая фигура. По информации Радио Свобода, уроженец Кривого Рога был украинским инсайдером Манафорта и докладывал ему о ситуации в Украине во время предвыборной гонки в США в 2016 году.



В интервью Радио Свобода в феврале 2017 года Килимник говорил о некой "Мариупольской инициативе"​, которая предусматривала возвращение экс-президента Виктора Януковича в Украину в качестве главы отдельных районов Донецкой и Луганской областей, находящихся под контролем поддерживаемых Россией сепаратистов.