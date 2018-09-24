Кремль: Поставка С-300 Сирии не направлена против третьих стран

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что поставки ЗРК С-300 для нужд ПВО Сирии не направлены против третьих стран.

По словам Пескова, решение передать Сирии комплекс С-300 принято для усиления безопасности российских военных после гибели Ил-20.

"Для всех должна быть очевидна необходимость действий России по усилению обеспечения безопасности своих военных. Поэтому Россия в данном случае руководствуется исключительно этими интересами, эти действия не направлены против третьих стран, они направлены на защиту наших собственных военных", -цитирует Пескова ТАСС.

24 сентября Минобороны России заявило о намерении в течение двух недель передать ЗРК С-300 в распоряжение ПВО Сирии. Такое решение принято на фоне уничтожения ПВО Сирии российского самолета Ил-20. В результате погибли 15 российских военных.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу возложил ответственность за инцидент на Израиль, поскольку, согласно заявлению россиян, "российским самолетом прикрывались истребители F-16 Израиля".

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В Армии обороны Израиля заявили, что "полностью возлагают ответственность" за сбитый самолет на армию президента Сирии Башара Асада.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что крушение самолета было "цепью трагических случайных обстоятельств" и исключил удар израильских ВВС. В то же время он заявил, что российский самолет попал под огонь сирийских средств ПВО из-за "несоблюдения российско-израильских договоренностей о предотвращении опасных инцидентов".

В апреле 2018 года министр обороны Израиля Авигдор Либерман предупредил, что если Сирия будет использовать против израильских самолетов российские системы ПВО, то последние будут уничтожены.