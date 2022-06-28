«Снова Z-ультиматумы?». Подоляк ответил на циничные заявления Кремля об условиях скорого прекращения войны 28 июня, 16:32 Украинские военные продолжают защищать территорию Украины от российских оккупантов (Фото:МО/Facebook)

Украина не начинала войну с Россией, чтобы прекратить ее по приказу, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Так он ответил на слова пресс-секретаря российского диктатора Дмитрия Пескова о том, что президент Украины Владимир Зеленский должен отдать приказ украинским военным сложить оружие, и тогда войну якобы можно будет закончить «до конца суток».

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«Снова Z-ультиматумы? Не Украина начала эту войну, чтобы прекратить ее по приказу. Закончить войну могут в Москве в любой момент, просто вернувшись к адекватности: перестать отправлять ракеты по городам, увести войска и отказаться от «ядерной пропаганды», — написал Подоляк в своем Twitter.

Накануне Зеленский призвал лидеров стран G7 сделать все возможное, чтобы завершить полномасштабное вторжение России до конца текущего года.

В ответ на это в Кремле озвучили циничное условие: Зеленский должен отдать приказ украинским военным сложить оружие.

Россия напала на Украину 24 февраля. 28 июня — 125-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз. После провальной операции по захвату Киева и отвода войск с территорий Киевской, Черниговской и Сумской областей войска РФ сосредоточились на боях за те территории Донецкой и Луганской областей, которые до полномасштабного вторжения находились под контролем Украины.

Россия систематически выпускает ракеты по украинским городам, целью становятся гражданские объекты.

28 июня войска РФ выпустили около 11 ракет по Николаеву и обстреляли Очаков Николаевской области.



27 июня РФ нанесла ракетный удар по торгово-развлекательному центру Амстор в городе Кременчуг Полтавской области. По последним данным, погибли более 20 человек, около 50 человек получили ранения различной степени тяжести. На данный момент, 36 человек считаются пропавшими без вести.

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Советник главы МВД Антон Геращенко сообщил, что российские войска нанесли два удара по Кременчугу — вторая ракета упала на пустыре.

Утром 26 июня россияне нанесли несколько ракетных ударов по Киеву, попав в жилой дом в Шевченковском районе. Один человек погиб, шесть — пострадали, в том числе ребенок.

Столицу обстреляли из самолетов Ту-95 и Ту-160, пуск ракет происходил над Каспийским морем. Одна из них попала в детский сад.

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