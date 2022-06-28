«Снова Z-ультиматумы?». Подоляк ответил на циничные заявления Кремля об условиях скорого прекращения войны

28 июня, 16:32
Украинские военные продолжают защищать территорию Украины от российских оккупантов (Фото:МО/Facebook)

Украинские военные продолжают защищать территорию Украины от российских оккупантов (Фото:МО/Facebook)

Украина не начинала войну с Россией, чтобы прекратить ее по приказу, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Так он ответил на слова пресс-секретаря российского диктатора Дмитрия Пескова о том, что президент Украины Владимир Зеленский должен отдать приказ украинским военным сложить оружие, и тогда войну якобы можно будет закончить «до конца суток».

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«Снова Z-ультиматумы? Не Украина начала эту войну, чтобы прекратить ее по приказу. Закончить войну могут в Москве в любой момент, просто вернувшись к адекватности: перестать отправлять ракеты по городам, увести войска и отказаться от «ядерной пропаганды», — написал Подоляк в своем Twitter.

https://twitter.com/Podolyak_M/status/1541766914850045952

Накануне Зеленский призвал лидеров стран G7 сделать все возможное, чтобы завершить полномасштабное вторжение России до конца текущего года.

В ответ на это в Кремле озвучили циничное условие: Зеленский должен отдать приказ украинским военным сложить оружие.

Россия напала на Украину 24 февраля. 28 июня — 125-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

https://www.youtube.com/watch?v=d6Gf9z7sdMg&t=124s

За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз. После провальной операции по захвату Киева и отвода войск с территорий Киевской, Черниговской и Сумской областей войска РФ сосредоточились на боях за те территории Донецкой и Луганской областей, которые до полномасштабного вторжения находились под контролем Украины.

Россия систематически выпускает ракеты по украинским городам, целью становятся гражданские объекты.

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28 июня войска РФ выпустили около 11 ракет по Николаеву и обстреляли Очаков Николаевской области.

27 июня РФ нанесла ракетный удар по торгово-развлекательному центру Амстор в городе Кременчуг Полтавской области. По последним данным, погибли более 20 человек, около 50 человек получили ранения различной степени тяжести. На данный момент, 36 человек считаются пропавшими без вести.

В Воздушных силах ВСУ уточнили, что город обстреляли дальними бомбардировщиками Ту-22 М3

Советник главы МВД Антон Геращенко сообщил, что российские войска нанесли два удара по Кременчугу — вторая ракета упала на пустыре.

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Утром 26 июня россияне нанесли несколько ракетных ударов по Киеву, попав в жилой дом в Шевченковском районе. Один человек погиб, шесть — пострадали, в том числе ребенок.

Столицу обстреляли из самолетов Ту-95 и Ту-160, пуск ракет происходил над Каспийским морем. Одна из них попала в детский сад.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Офис президента Украины Михаил Подоляк Война России против Украины

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