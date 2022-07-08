Голодные игры Путина. Кремль планирует обрушить на ЕС миграционное цунами — журналист 8 июля, 17:24 Сергей Высоцкий (Фото:ksf.openukraine.org)

Блокирование российскими агрессорами украинских портов и морских маршрутов в Черном море является лишь частью глобального плана дестабилизации, ключевое звено которого — отправка в Европу миллионов беженцев из охваченных продовольственным кризисом стран Африки и Ближнего Востока. Об этом в статье для Киевского форума по безопасности пишет журналист, депутат Верховной Рады VIII созыва Сергей Высоцкий.



Он напомнил, что более 22 млн тонн зерновых до сих пор находится в украинских хранилищах. Из-за постоянной угрозы российской вооруженной агрессии, в частности, мин, которыми обильно усеяна акватория Черного моря, Украина не может направить это продовольствие на мировой рынок.

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«И уже в ближайшее время мы можем стать свидетелями глобальной катастрофы — голода во многих странах Африки и Ближнего Востока. Времени на решение проблемы деблокирования украинских портов катастрофически мало, и любое затягивание этой проблемы будет иметь также глобальные миграционные последствия», — прогнозирует Высоцкий.

Москва планирует спровоцировать одновременное перемещение миллионов людей в страны, которые Россия видит своими стратегическими соперниками, так что европейский миграционный кризис 2015 года может показаться «легкой увертюрой к драматическим событиям, которые спустя неполный месяц начнут разворачиваться на наших глазах», пишет журналист.

«Этот новый удар россияне планируют нанести прежде всего по социальным и финансовым институтам западных стран с обеих сторон Атлантики, когда массовый, стремительный, сконденсированный поток мигрантов… всколыхнет национальные экономики западного мира, создаст новое мощное давление на инфраструктуру, систему управления и еще больше углубит внутренние политические, социальные и экономические проблемы», — говорится в статье.

По словам автора, для реализации этого сценария у России есть давно наработанные схемы, действующие не одно десятилетие, а именно — подконтрольные ее спецслужбам каналы поставки оружия, наркотиков и нелегалов. Высоцкий привел в пример историю с контрабандой наркотиков из Аргентины, когда в школе на территории российского посольства в Буэнос-Айресе было обнаружено 12 чемоданов кокаина весом 389 кг на общую сумму 50 млн евро. Согласно ряду расследований, эту перевозку лично контролировал секретарь Совбеза России Николай Патрушев, отправивший за кокаином чартерный рейс.

«Поскольку российские спецслужбы также контролируют значительную часть миграционных евразийских потоков, очевидно, что они задействуют и каналы международного наркотрафика, через которые будут организованно направлять потоки нелегальных мигрантов из стран, которые будут страдать от кризиса продовольствия и голода. Это и есть „план Б“ Путина», — отмечает экс-нардеп.

По его убеждению, европейские лидеры должны ясно осознавать угрозу и оперативно запустить сценарии по деблокированию украинских портов и выходу украинского зерна на внешние рынки, иначе «нерешенная проблема очень скоро способна перерасти в беспрецедентное миграционное цунами».

Страна-агрессор Россия намеренно блокирует украинские порты и морские пути в Черном море для вывоза зерна из Украины, а также препятствует вывозу железной дорогой, нанося ракетные удары по элеваторам и железнодорожной инфраструктуре. Кремлевские чиновники потребовали снять с РФ санкции, введенные за войну в Украине, в обмен на разблокировку украинских портов.

В США заявили, что не будут отменять санкции против РФ в обмен на зерно. Во время саммита министров иностранных дел G20 в Индонезии госсекретарь США Энтони Блинкен заявил российской делегации, что РФ должна деблокировать порты и выпустить зерно, «не принадлежащее ей».

Киевский форум безопасности, основанный Фондом Арсения Яценюка Відкрий Україну, является ведущей международной платформой по обсуждению проблем войны и мира, национальной и мировой безопасности.

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