Кремль планировал, что активная фаза вторжения в Украину займет 10 дней — доклад британского института 30 ноября, 16:15 Тактическая компетентность российских военных оказалась значительно ниже ожиданий многих наблюдателей (Фото:Sergey Pivovarov/Reuters)

Москва планировала, что активная фаза полномасштабного вторжения РФ в Украину продлится 10 дней. После этого Россия хотела оккупировать страну, чтобы организовать аннексию украинских территорий до августа.

Об этом сообщается в докладе британского Королевского института объединенных служб (RUSI), который подготовили военные эксперты Джек Уотлинг и Ник Рейнолдс, а также бывший глава СНБО Украины Александр Данилюк и экс-командующий Десантно-штурмовыми войсками Украины Михаил Забродский.

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«Россия планировала вторгнуться в Украину в течение 10 дней, а затем оккупировать страну, чтобы обеспечить аннексию к августу 2022 года», — говорится в докладе.

По мнению экспертов, Россия планировала, что скорость атаки и кампания дезинформации, позволят быстро захватить столицу Украины. Отмечается, что российский план в значительной степени удался, и войска РФ добились преимущества в соотношении сил 12:1 к северу от Киева.

«Однако та самая оперативная безопасность, которая обеспечила успешную дезинформацию, также привела к тому, что российские силы оказались неподготовленными на тактическом уровне для эффективного выполнения плана», — добавили эксперты.

Отмечается, что тактическая компетентность российских военных оказалась значительно ниже ожиданий многих наблюдателей, базирующихся в Украине и России и за их пределами.

При этом, по мнению экспертов, российские системы вооружения оказались в значительной степени эффективными, и подразделения РФ с более высоким уровнем опыта обладают значительным военным потенциалом, но не смогли его реализовать.