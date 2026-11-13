Кремль требует закрепить документально, что НАТО не будет расширяться на восток (Фото: REUTERS/Evgenia Novozhenina)

Спикер кремлевского режима Дмитрий Песков утверждает, что России недостаточно устных заверений о нерасширении НАТО на восток. Он дал понять, что Москва настаивает на письменных гарантиях по этому вопросу.

Песков в комментарии российскому пропагандистскому Первому каналу указал, что слова о нерасширении Альянсу должны подкрепляться «действиями».

«Поэтому, конечно, за такими важными для нас словами должны стоять действия по документальному оформлению нерасширения НАТО», — сказал Песков пропагандистам.

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Спикер Кремля указал, что еще во времена генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева и первого президента РФ Бориса Ельцина Москва якобы получала заверения, что НАТО не будет расширяться на Восток. Однако, утверждает Песков, Альянс впоследствии расширился пять или шесть раз.

Фото: NV

1 октября Российский диктатор Владимир Путин пригрозил применением ядерного оружия в случае военного конфликта с НАТО. Свои угрозы он озвучил, выступая на пленарной сессии дискуссионного клуба Валдай. Путин заявил, что «мы никого не пугаем», при этом пригрозив, что в случае «прямого нападения… в повестке дня неизбежно и немедленно появится вопрос применения Российской Федерации всех вооружений, имеющихся в распоряжении нашей страны».

30 сентября агентство Reuters сообщило, что Россия предупредила НАТО о готовности применить ядерное оружие из-за возможного усиления военного присутствия Запада вблизи Калининграда, граничащего с Балтийским морем.