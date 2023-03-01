«Мы ему не верим». В Кремле отреагировали на заявление Подоляка о том, что Украина не наносит ударов по территории РФ 1 марта, 14:53 Пресс-секретарь диктатора Путина Песков (Фото:Кремль)

В среду, 1 марта пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал слова советника главы Офиса президента Михаила Подоляка о том, что Украина не наносит ударов по территории РФ.

Об этом сообщает российское пропагандистке информагентство РИА Новости.

«Мы ему не верим», — сказал Песков, комментируя заявление Подоляка.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, комментируя взрывы в ряде городов России и запуск загадочных беспилотников по территории страны-агрессора, заявил, что Украина не наносит ударов по территории России, а ведет оборонительную войну для деоккупации всех своих земель.

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28 февраля в разных регионах России произошла серия загадочных взрывов и других случаев, связанных с появлением неизвестных беспилотников.

В ночь на 28 февраля власти российского Белгорода сообщили о падении трех беспилотников.

Позже в российском городе Туапсе местную нефтебазу атаковали «два неизвестных летающих аппарата». В результате взрыва вспыхнул масштабный пожар.

В Санкт-Петербурге ввели план Ковер из-за неизвестного объекта в воздушном пространстве над городом. В Минобороны РФ назвали это «учениями».

В Подмосковье беспилотник упал возле объекта Газпрома.