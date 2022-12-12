Кремль прокомментировал сообщения об отмене премьер-министром Индии ежегодной встречи с Путиным

12 декабря, 14:41
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Дмитрий Песков (Фото:REUTERS/Evgenia Novozhenina)

Дмитрий Песков (Фото:REUTERS/Evgenia Novozhenina)

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал отказ премьер-министра Индии Нарендры Моди от встречи с российским диктатором.

Об этом сообщает российское пропагандистское информагентство РИА Новости.

По словам Пескова, у Путина «до конца года встреч не планировалось, а на следующий график только верстается».

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По данным Bloomberg, премьер-министр Индии Нарендра Моди в 2022 году не будет проводить ежегодный личный саммит с российским диктатором Владимиром Путиным после его ядерных угроз Украине.

По словам высокопоставленного чиновника, который говорил с Bloomberg на условиях анонимности, отношения Индии и России остаются прочными, но «трубить о дружбе» сейчас может быть невыгодно Моди.

https://www.youtube.com/watch?v=brwiDtFm7K0
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Владимир Путин Индия Дмитрий Песков Нарендра Моди Война России против Украины

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