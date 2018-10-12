12 октября 2018, пятница

Кремль отреагировал на возвращение Киевской митрополии под власть Константинополя

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Кремль: Мы весьма обеспокоены, что эти решения были приняты

Кремль: Мы весьма обеспокоены, что эти решения были приняты

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал решение Вселенского патриарха об отмене акта о временной передаче Московскому патриархату Киевской митрополии и признании каноническими предстоятелей УПЦ КП и УАПЦ, что является важной вехой на пути предоставления автокефалии Украинской церкви.

"Мы весьма обеспокоены, что эти решения были приняты, потому что действительно в данном случае можно полностью разделить ту обеспокоенность, которая высказывалась со стороны РПЦ... мы крайне озабочены тем, что планировалось предпринять шаги, способные внести раскол в православный мир", - цитирует Пескова Интерфакс.

Песков добавил, что если "события войдут в русло противоправных действий, то, конечно, как Россия будет везде защищает интересы русских и русскоговорящих, интересы православных".

На уточняющий вопрос, каким образом Москва готова защищать интересы православных в Украине, Песков ответил: "Исключительно политико-дипломатическими мерами".

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11 октября константинопольский Синод принял историческое решение об отмене документа 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы. Это окончательно открывает Украине дорогу к получению в ближайшем будущем томоса - указа об автокефалии национальной православной церкви. Синод подтвердил, что Константинопольский патриархат продолжит этот процесс.

В РПЦ уже заявили, что решение Синода Вселенского патриархата является "легализацией раскола".

12 октября Украинская православная церковь Киевского патриархата призвала иерархов УАПЦ и Московского патриархата немедленно приступить к подготовке Чрезвычайного объединительного собора.

Главной задачей этого собора названо "принятие решения о церковном единстве, выбор предстоятеля единой поместной автокефальной УПЦ, который от ее имени получит патриарший и синодальный томос об автокефалии".

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