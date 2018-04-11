Кремль отреагировал на угрозу Трампа обстрелять Сирию "умными ракетами"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал подготовку президентом США Дональдом Трампом ракетного удара по Сирии и его предупреждение в адрес Москвы.

По словам Пескова, Кремль не является участником твиттер-дипломатии.

"Мы сторонники серьезных подходов. По-прежнему считаем, что важно не делать шагов, которые могут навредить и без того хрупкой ситуации", - цитирует Пескова Интерфакс.

11 апреля Трамп объявил о предстоящем ракетном ударе по Сирии в качестве ответа на химическую атаку в городе Дума. В своем Twitter он отреагировал на заявления российских чиновников о том, что Москва готова сбивать ракеты, выпущенные в сторону ближневосточной страны.

"Россия обещает сбивать любые ракеты, выпущенные по Сирии. Готовься, Россия, они прилетят. Они будут хорошие, новые и "умные"! Не надо поддерживать животное, которое убивает газом своих граждан и получает удовольствие!", - написал Трамп.

Ранее постоянный представитель РФ при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что Россия предупредила об "серьезных последствиях" в случае применения странами Запада силы в ответ на химическую атаку в Сирии.

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