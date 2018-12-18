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Кремль отреагировал на резолюцию ООН с призывом к РФ уйти из Крыма

Сегодня, 12:05
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Россия не согласна с решением Генассамблеи ООН

Спикер президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал резолюцию ООН, в которой мировое сообщество призвало Россию вывести свои войска из Крыма и безотлагательно завершить временную оккупацию украинской территории.

"Мы можем только выразить свое несогласие с позицией, изложенной в резолюции, и свое сожаление... Мы, безусловно, продолжим последовательно разъяснять нашу позицию и доводить до сведения наших визави", - цитирует Пескова ТАСС.

По словам Пескова, Крым якобы "вошел в состав России в результате свободного волеизъявления жителей полуострова, которое было выражено в соответствии с действовавшим на тот момент на Украине законодательством". 

Принятие резолюции ГА ООН по милитаризации Крыма: кто проголосовал против

17 декабря Генеральная Ассамблея ООН одобрила инициированную Украиной резолюцию, призывающую Россию вывести свои войска с территории оккупированного Крыма.

Резолюцию Проблема милитаризации АР Крым и г.Севастополь (Украина), а также частей Черного и Азовского морей поддержали 66 стран-членов, 72 - воздержались.

Как сообщил постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко, чтобы нивелировать угрозу принятие поправок к резолюции "группой друзей России", Украина предложила Генассамблее принимать документ двумя третями голосов, а не простым большинством.

Теги:   Украина Дмитрий Песков ООН Крым Россия

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