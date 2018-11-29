Кремль отреагировал на предложение Турции стать посредником в разрешении конфликта в Керченском проливе

Россия не видит необходимости в посредниках при решении конфликта в Керченском проливе, в результате которого были захвачены украинские корабли и 24 моряка.
Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос журналистов о предложении Турции, пишет УНИАН.
"Москва признательна всем, кто готов способствовать деэскалации напряженности, спровоцированной украинской стороной, но не видит необходимости в каких-либо посреднических усилиях, и желающие и обладающие такой возможностью могут помочь, оказав воздействие на официальный Киев", - сказал он.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что обсуждал с президентом РФ Владимиром Путиным возможное посредничество Турции в разрешении конфликта, возникшего в Керченском проливе.
Напомним, утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В результате тарана пограничного корабля РФ был поврежден буксир ВМС Украины.
В Федеральной службе безопасности РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ". Украина отвергает эти обвинения, заявляя что суда действовали в рамках закона.
В этот же день украинские корабли были обстреляны и захвачены российским спецназом. В результате столкновения с пограничными силами ФСБ РФ в Керченском проливе ранения получили шесть украинских моряков. На данный момент в оккупированном Крыму "судят" 24 украинских моряков.
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26 ноября Верховная Рада проголосовала за введение военного положения в областях,граничащих с РФ, расположенных вдоль приднестровского участка украинской-молдавской границы, вдоль побережья Черного и Азовского морей.
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