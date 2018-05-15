Кремль отреагировал на обыски СБУ в офисе РИА Новости-Украина

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Кремль: Это

Кремль: Это "абсолютно вопиюще и возмутительно"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал обыски СБУ в офисе РИА Новости - Украина.

По словам Пескова, если обыск в редакции связан с профессиональной деятельностью журналистов, то это "абсолютно вопиюще и возмутительно".  

"В этом случае действия украинских силовиков заслуживают самого жесткого осуждения по линии соответствующих международных организаций", - цитирует Пескова РБК.

15 мая в Киеве правоохранители задержали пропагандиста РИА Новости-Украина Кирилла Вышинского.

Служба безопасности Украины провела следственных действия в офисе издания в рамках спецоперации против российских медиаструктур, которые Кремль использует в информационной войне.

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