Кремль отреагировал на обыски СБУ в офисе РИА Новости-Украина

Кремль: Это "абсолютно вопиюще и возмутительно"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал обыски СБУ в офисе РИА Новости - Украина.

По словам Пескова, если обыск в редакции связан с профессиональной деятельностью журналистов, то это "абсолютно вопиюще и возмутительно".

"В этом случае действия украинских силовиков заслуживают самого жесткого осуждения по линии соответствующих международных организаций", - цитирует Пескова РБК.

15 мая в Киеве правоохранители задержали пропагандиста РИА Новости-Украина Кирилла Вышинского.

Служба безопасности Украины провела следственных действия в офисе издания в рамках спецоперации против российских медиаструктур, которые Кремль использует в информационной войне.