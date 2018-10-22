Кремль отреагировал на намерения США выйти из ракетного договора с Россией

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решение США выйти из договора о ракетах средней и малой дальности вызывает обеспокоенность в Кремле.
По его словам, это решение "делает мир более опасным", сообщает РБК.
Он рассказал, что Россия ранее неоднократно опровергала обвинения в нарушении договора о ракетах средней и малой дальности.
Песков также отметил, что в самом договоре прописана процедура выхода из соглашений, и пока США не принимали действия, которые там перечислены.
Он добавил, что выход Вашингтона из этого соглашения будет обсуждаться во время встречи секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева с помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном 22 октября.
Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о том, что США расторгнут договор с РФ о ликвидации ракет средней и малой дальности.
В МИД РФ заявили в ответ, что главный мотив расторжения договора - мечта США об однополярном мире и что Россия предпримет меры, в том числе военного характера, если США воплотит в реальность свои намерения.
Журнал Новое Время №38
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