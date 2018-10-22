22 октября 2018, понедельник

Кремль отреагировал на намерения США выйти из ракетного договора с Россией

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Решение США выйти из договора о ракетах средней и малой дальности вызывают в Кремле обеспокоенность, заявил Песков

Решение США выйти из договора о ракетах средней и малой дальности вызывают в Кремле обеспокоенность, заявил Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решение США выйти из договора о ракетах средней и малой дальности вызывает обеспокоенность в Кремле.

По его словам, это решение "делает мир более опасным", сообщает РБК.

Он рассказал, что Россия ранее неоднократно опровергала обвинения в нарушении договора о ракетах средней и малой дальности.

Песков также отметил, что в самом договоре прописана процедура выхода из соглашений, и пока США не принимали действия, которые там перечислены.

Он добавил, что выход Вашингтона из этого соглашения будет обсуждаться во время встречи секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева с помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном 22 октября.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о том, что США расторгнут договор с РФ о ликвидации ракет средней и малой дальности.

В МИД РФ заявили в ответ, что главный мотив расторжения договора - мечта США об однополярном мире и что Россия предпримет меры, в том числе военного характера, если США воплотит в реальность свои намерения.

Журнал Новое Время №38

— Российское ГРУ становится монстром с мега-бюжетом;
— Звездный финансист отрицает новый глобальный кризис;
— Поднятые со дна корабли раскрывают тайны истории.

Читать журнал онлайн
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Геополитика ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове