Кремль отреагировал на катастрофу российского Ил-20 в Сирии

В Кремле отреагировали на катастрофу российского Ил-20 в Сирии, в которой Минобороны РФ обвиняет Израиль.

По словам спикера президента РФ Дмитрия Пескова, ситуация со сбитым российским Ил-20 вызывает обеспокоенность, и будет проанализированна.

"Ситуация анализируется, первые данные были озвучены в заявлении Министерства обороны, весьма недвусмысленно была дана оценка действиям, которые были названы как провокационные", - цитирует Пескова ТАСС.

18 сентября Минобороны РФ сообщило об исчезновении военного самолета-разведчика Ил-20 с российскими военными на борту в Сирии. В российском оборонном ведомстве отметили, что самолет исчез во время запусков ракет с французского корабля, когда возвращался на базу Хмеймим.

После этого в российском оборонном ведомстве заявили, что российский самолет был сбит С-200 ПВО Сирии. В результате падения самолета погибли 15 российских военных.

В Минобороны РФ утверждают, что "российским самолетом прикрывались истребители F-16 Израиля".

В свою очередь израильские дипломаты проигнорировали обвинения РФ.