Кремль отреагировал на инсценировку СБУ убийства Бабченко

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Украина должна ответить за слова о причастности России к делу Аркадия Бабченко.

По мнению Пескова, в противном случае украинцы могут повторить ошибки британских коллег.

"Он (глава СБУ Василий Грицак – Ред.) должен отвечать за свои слова, иначе будет выглядеть, как британские коллеги", - цитирует Пескова ТАСС.

Спикер добавил, что спецоперация с Бабченко не влияет в целом на мнение Москвы о небезопасности положения журналистов в Украине,

"Слава Богу, что человек жив...Это не меняет нашего отношения к Украине как к стране, где быть журналистом опасно. То есть сути ситуации это не меняет...История по меньшей мере странная...Не знаю, на сколько цель оправдывает средства в этой истории", - заключил Песков.

29 мая вечером полиция сообщила об "убийстве" Бабченко при входе в свою квартиру в Киеве. Согласно легенде, его убили тремя выстрелами в спину.

По словам главы СБУ Василия Грицака, покушение на Бабченко заказали спецслужбы РФ. После получения соответствующей информации, СБУ провела спецоперацию с целью сохранить жизнь журналисту. Бабченко выступил на брифинге, извинившись перед близкими за доставленные переживания.

СБУ уже задержала организатора "убийства" Бабченко, им оказался гражданин Украины "Г".

Гражданин "Г" предложил своему знакомому участнику антитеррористической операции на востоке Украины $30 000 и передал ему половину суммы за непосредственное исполнение преступления, на что тот согласился. Организатора завербовали российские спецслужбы.

В СБУ заявили, что организатор покушения на журналиста планировал осуществить в Украине 30 убийств.

Аркадий Бабченко - российский военный журналист, издатель журнала Искусство войны. В 2017 году оппозиционный к российским властям Бабченко покинул Россию и переехал сначала в Чехию, а потом в Украину.

Все подробности об "убийстве" журналиста Бабченко читайте в спецтеме НВ.