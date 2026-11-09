Таким образом он прокомментировал слова президента США Дональда Трампа, что Украина после завершения войны РФ против Украины «может иметь немного иную форму», пишет в понедельник, 9 ноября, российское пропагандистское агентство ТАСС.

Реклама

Песков утверждает, что с точки зрения географии это якобы «уже другая страна» и «реалии на земле», которые, как он выразился, «вряд ли кто-то может отрицать», «очевидны».

В интервью программе 60 минут на CBS News, опубликованном 8 ноября, Трамп высказал убеждение, что Украина после завершения войны «может иметь немного иную форму». В то же время он выразил уверенность, что мирного соглашения удастся достичь в ближайшее время.

Журналист спросил Трампа, ожидает ли он, что война завершится сохранением свободной и независимой Украины.

Президент США ответил: «Думаю, мы завершим это дело, и, думаю, это произойдет, и Украина в конечном счете будет иметь несколько другую форму».

1 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в течение октября украинские защитники освободили 96,2 км² украинской земли, что на 10,4 км² больше, чем российским оккупантам удалось захватить за это время. Кроме того, врагу были нанесены рекордные потери.

«За один месяц Россия потеряла убитыми и тяжелоранеными 54 400 своих военных. Это рекорд за все месяцы полномасштабной войны», — подчеркивал Зеленский.

Также в прошлом месяце был зафиксирован рекорд суточных потерь — 21 октября российская оккупационная армия потеряла 2250 человек.