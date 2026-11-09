В Кремле отреагировали на слова Трампа о «немного другой форме» Украины после войны
Спикер Кремля Дмитрий Песков (Фото: REUTERS/Anastasia Barashkova)
Спикер кремлевского режима Дмитрий Песков утверждает, что географически Украина «уже другая страна».
Таким образом он прокомментировал слова президента США Дональда Трампа, что Украина после завершения войны РФ против Украины «может иметь немного иную форму», пишет в понедельник, 9 ноября, российское пропагандистское агентство ТАСС.
Песков утверждает, что с точки зрения географии это якобы «уже другая страна» и «реалии на земле», которые, как он выразился, «вряд ли кто-то может отрицать», «очевидны».
В интервью программе 60 минут на CBS News, опубликованном 8 ноября, Трамп высказал убеждение, что Украина после завершения войны «может иметь немного иную форму». В то же время он выразил уверенность, что мирного соглашения удастся достичь в ближайшее время.
Журналист спросил Трампа, ожидает ли он, что война завершится сохранением свободной и независимой Украины.
Президент США ответил: «Думаю, мы завершим это дело, и, думаю, это произойдет, и Украина в конечном счете будет иметь несколько другую форму».
1 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в течение октября украинские защитники освободили 96,2 км² украинской земли, что на 10,4 км² больше, чем российским оккупантам удалось захватить за это время. Кроме того, врагу были нанесены рекордные потери.
«За один месяц Россия потеряла убитыми и тяжелоранеными 54 400 своих военных. Это рекорд за все месяцы полномасштабной войны», — подчеркивал Зеленский.
Также в прошлом месяце был зафиксирован рекорд суточных потерь — 21 октября российская оккупационная армия потеряла 2250 человек.