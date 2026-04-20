Кремль отреагировал на новое решение США относительно российской нефти

Спикер кремлевского режима Дмитрий Песков утверждает, что в условиях непростой ситуации на мировых энергетических рынках возможности России по поставкам энергоресурсов «трудно не учитывать».

Об этом Песков заявил в понедельник, 20 апреля, пишет российское пропагандистское агентство Интерфакс

Таким образом спикер Кремля прокомментировал решение США продлить разрешение продажи российской нефти.

Реклама

Он также высказал мнение, что Россия остается «очень важным игроком на мировых энергетических рынках».

Читайте также: Украина призвала Белый дом возобновить санкции против российской нефти

12 марта 2026 года власти США выдали ограниченную лицензию, которая позволяла странам закупать часть российской нефти и нефтепродуктов, уже находящихся в море.

Глава Министерства финансов США Скотт Бессент заявлял, что это решение «не принесет Москве значительной финансовой выгоды» и позволит «расширить глобальную доступность уже имеющихся поставок». Срок действия ограниченной лицензии истекал 11 апреля.

10 апреля агентство Reuters со ссылкой на два источника сообщило, что Белый дом, вероятно, все же продлит действие исключения, позволяющего странам покупать часть российской нефти и нефтепродуктов, находящихся под санкциями.

В Reuters отмечали, что цены на нефть резко выросли после начала войны с Ираном из-за частичного закрытия Ормузского пролива — через него до конфликта ежедневно проходило около 20% мировых поставок нефти и газа.

16 апреля Бессент заявил, что США «не будут возобновлять генеральную лицензию на российскую нефть».

18 апреля Минфин США, вопреки предыдущим заявлениям, выпустил лицензию, которая позволяет до 16 мая 2026 года покупать и перевозить российскую сырую нефть и нефтепродукты, которые уже находятся на судах.