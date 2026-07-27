В Кремле отреагировали на разговоры о воздушном перемирии, которое могут обсудить Зеленский и Трамп в США

Спикер кремлевского режима Дмитрий Песков утверждает, что новых конкретных предложений в рамках урегулирования войны России против Украины нет.

Об этом Песков сказал в понедельник, 27 июля, пишет российское пропагандистское агентство Интерфакс

Спикер Кремля, отвечая на вопрос, располагает ли Москва информацией относительно инициативы воздушного перемирия, утверждал, что «конкретики на сей счет нет», как и «конкретики насчет каких-либо новых формул или предложений».

Реклама

Песков охарактеризовал информацию, появившуюся в прессе, «измышлениями СМИ».

Ранее спикер кремлевского режима заявлял, что комментировать возможность воздушного перемирия «еще слишком рано»

24 июля агентство Reuters со ссылкой на украинский источник сообщило, что накануне визита президента Украины Владимира Зеленского в США украинские и американские официальные лица обсуждали предложение о прекращении огня в воздухе и что это предложение должно быть передано российской стороне.

Издание отмечало, что Украина уже обращалась к российскому диктатору Владимиру Путину с предложениями о прекращении огня. Ранее эти предложения были отвергнуты, но теперь, как отметил источник Reuters, на Путина может повлиять давление, которое оказывают на российскую экономику украинские удары по инфраструктуре и логистике России.

Президенты США и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский должны встретиться в Вашингтоне 28 июля.