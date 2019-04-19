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Спецтема: Выборы президента Украины

Кремль отреагировал на предложение Медведчука заключить сделку между РФ и Зеленским

Сегодня, 13:07
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Кремль отреагировал на предложение Медведчука заключить сделку между РФ и Зеленским - фото

kremlin.ru

Дмитрий Песков

Спикер президента РФ Дмитрий Песков заявил, что "новому" президенту Украины нужны будут не сделки с РФ, а выстраивание добрых отношений.

Таким образом Песков прокомментировал предложение Виктора Медведчука к кандидату в президенты Украины Владимиру Зеленскому заключить сделку с РФ.

"Никакие сделки с Путиным или Москвой не нужны. Нужно выстраивать нормальные, добрые, взаимовыгодные отношения на основе взаимного доверия, отношения сотрудничества и взаимодействия, которые в интересах и русских и украинцев, живущих и в России, и на Украине", - цитирует Пескова ТАСС.

Песков добавил, что в вопросе Донбасса "нет никакой другой основы, кроме как минские договоренности".

Кремль рассчитывает, что "будущий президент Украины иначе взглянет на перспективы отношений с РФ и не будет придерживаться силовых методов разрешения ситуации на Донбассе".

Второй тур выборов состоится 21 апреля. Украинцы будут выбирать между действующим главой государства Петром Порошенко и шоуменом Владимиром Зеленским.

По данным последних опросов, Зеленского готовы поддержать 73% украинцев, а Порошенко - 23%.

Теги:   Президентские выборы в Украине 2019 Россия Виктор Медведчук Владимир Зеленский Дмитрий Песков

Спецтема   Выборы президента Украины

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