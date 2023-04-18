Песков прокомментировал «план Макрона» касательно переговоров между Украиной и Россией 18 апреля, 14:00 Дмитрий Песков (Фото:Sputnik/Valeriy Sharifulin/Pool via REUTERS)

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Кремль «не располагает информацией» о плане президента Франции Эммануэля Макрона касательно переговоров между Украиной и Россией.

Об этом сообщает российское пропагандистское информагентство ТАСС.

По словам спикера диктатора, российской стороне не известно о существовании французского плана.

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«Там, действительно, были какие-то сообщения о том, что, дескать, во время визита в Китай французская сторона какие-то элементы озвучивала, но до сих пор они нигде себя не проявили — эти элементы», — сказал Песков.

По данным Bloomberg, президент Франции Эммануэль Макрон обратился к Китаю с планом, который, по его мнению, может привести к переговорам между Украиной и Россией.

По словам источников, Макрон поручил своему советнику по внешней политике Эммануэлю Бонну совместно с топ-дипломатом Китая Ван И разработать рамочную программу, которая могла бы послужить основой для будущих переговоров.

Источники заявили, что французский план предусматривает, что переговоры между Россией и Украиной могут состояться уже этим летом, «если все пойдет хорошо».

В марте вместе с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Пекин прибыл президент Франции Эммануэль Макрон. Он призвал Си Цзиньпина «вернуть Россию к здравому смыслу» и способствовать переговорам.

По словам Макрона, глава КНР исключает использование ядерного оружия во время развязанной Россией полномасштабной войны против Украины.



После переговоров Макрона и Си Цзиньпина французский дипломатический источник сказал Reuters, что Китай готов вместе с Францией работать над «прекращением войны [России против Украины] путем переговоров». Глава КНР также дал понять, что готов позвонить президенту Зеленскому «в свое время», сообщил источник.



20−22 марта глава КНР Си Цзиньпин находился с визитом в Москве, став первым лидером, который встретился с российским диктатором Владимиром Путиным после того, как Международный уголовный суд выдал ордер на его арест. Они сделали ряд совместных заявлений и подписали два общих документа — о планах экономического сотрудничества и углубления партнерства.



Издание FT сообщало, что после визита к главе кремлевского режима Си Цзиньпин проведет телефонный разговор с Владимиром Зеленским.



23 марта советник Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что разговор Зеленского с Си Цзиньпином планируется и над этим работают в МИД и ОП. В Китае избегают прямого ответа на вопрос о том, состоятся ли переговоры.