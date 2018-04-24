Кремль отказался сравнивать ситуацию в Армении с Революцией Достоинства в Украине

В Кремле отказались проводить параллели между ситуацией в Армении и Революцией Достоинства в Украине.

По мнению пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Песоква, "ситуация в Украине и Армении совсем разная".

"Я бы не стал проводить параллели, потому что все-таки ситуация совсем разная. Вряд ли здесь можно проводить прямые параллели... проводить какие-то ассоциации с Украиной здесь неуместно", - цитирует Пескова РИА Новости.

При этом представитель Кремля в очередной раз назвал Революцию Достоинства в Украине "госпереворотом".

Песков добавил, что ситуация в Армении никак не идет по пути дестабилизации, что вызывает удовлетворение.

"Все, что происходит в Ереване — это внутреннее дело наших армянских друзей, партнеров и союзников", - заверил он.

23 апреля, после многодневных митингов с требованием отставки премьер-министра Сержа Саргсяна, к которым присоединились военнослужащие, глава правительства таки объявил о своей отставке.

Саргсян правил государством с 2008 по 2018 год в качестве президента, а после изменения формы правления на парламентскую республику был избран парламентом премьером. Имеено это и возмутило граждан, которые расценили премьерство Саргсяна как узурпацию власти.

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