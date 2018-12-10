Кремль опроверг причастность РФ к акциям "желтых жилетов": Мы уважаем суверенитет Франции Сегодня, 12:23 29 Цей матеріал також доступний українською Кремль: Обвинения в причастности к акциям протеста являются клеветой

Кремль опроверг данные о причастности РФ к акциям "желтых жилетов", заявив, что уважает суверенитет Франции.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, протесты из-за возможного роста цен на топливо - внутреннее дело Франции, Россия не вмешивается в такие процессы.

"Там не возможная причастность России, как я слышал из заявлений, а о возможном вмешательстве извне. Россию потом уже "наши друзья" начали укладывать в контекст", - цитирует Пескова РБК.

Песков добавил, что обвинения в причастности к акциям протеста "являются клеветой".

Ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил о начале расследования возможного вмешательства России в массовые акции протеста "желтых жилетов", которые проходят во многих городах страны.

Более 600 прокремлевских Twitter-аккаунтов начали использовать хэштег #giletsjaunes в поддержку движения "желтых жилетов". Они указывают на то, что французская полиция якобы находится на грани мятежа и готова поддержать протестующих. Большая часть ссылок, которыми они делятся, ведет на сообщения государственных российских медиа - Sputnik, Russia Today и немецкое агентство Ruptly, которое принадлежит RT.

Служба безопасности Украины также считает, что Россия пытается влиять на Францию с помощью акций протеста "желтых жилетов". Поводом для такого заявления стало появление флага террористической организации "ДНР" на демонстрации в Париже.

Протесты во Франции против повышения цен на топливо продолжаются уже четвертую неделю. Протестующие одеты в желтые жилеты. Недовольство не утихло даже после того, как французское правительство согласилось отменить повышение цен на топливо и заморозить цены на газ и электричество на 2019 год - тогда французы стали выступать за повышение зарплат и пенсий, снижение налогов и даже установление более мягких требований для вступления в университеты.

По приблизительным оценкам, в субботу, 8 декабря, протестовали 125 тыс. человек, 1,7 тыс человек были задержаны.