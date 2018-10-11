Кремль опроверг информацию о подготовке встречи Путина и Трампа

Кремль заявил, что новая встреча Путина и Трампа не готовится

В Кремле заявили, что информация о планируемой в следующем году встрече президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа не соответствует действительности.

Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает Reuters.

"Сейчас нет никаких планов или наметок", - отметил он.

Ранее финская газета Helsingin Sanomat сообщала, что Путин и Трамп могут провести двустороннюю встречу во время форума Арктического совета в Финляндии весной 2019 года.

По информации издания, подготовка форума уже началась, и теперь подыскивается возможная дата проведения саммита. Среди рассматриваемых дат - февраль (на неделе, когда отмечается День Святого Валентина 14 февраля) или май 2019 года (после окончания срока председательства Финляндии в Арктическом совете).

16 июля в Хельсинки состоялась встреча президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина. На итоговой пресс-конференции стороны отметили прогресс в улучшении двусторонних отношений.

Американские политики и большинство мировых СМИ назвали результаты переговоров провальными для Трампа - президента США обвиняют в слабости и предательстве интересов страны.