Кремль официально анонсировал встречу Путина и Ким Чен Ына Сегодня, 14:27 93 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Anton Vaganov Владимир Путин REUTERS/Anton Vaganov

Лидер КНДР Ким Чен Ын с рабочим визитом посетит Россию.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Ким Чен Ын приедет в РФ по приглашению президента Владимира Путина.

Визит планируется “во второй половине апреля”.

Ранее, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном находится на стадии подготовки.

В ходе встречи лидер КНДР якобы попытается заручиться поддержкой России, чтобы оказать давление на американского президента Дональда Трампа после провальной встречи в Ханое.