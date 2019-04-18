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Кремль официально анонсировал встречу Путина и Ким Чен Ына

Сегодня, 14:27
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Кремль официально анонсировал встречу Путина и Ким Чен Ына - фото

REUTERS/Anton Vaganov

Владимир Путин

Лидер КНДР Ким Чен Ын с рабочим визитом посетит Россию.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Ким Чен Ын приедет в РФ по приглашению президента Владимира Путина.

Визит планируется “во второй половине апреля”.

Ранее, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном находится на стадии подготовки.

В ходе встречи лидер КНДР якобы попытается заручиться поддержкой России, чтобы оказать давление на американского президента Дональда Трампа после провальной встречи в Ханое.

Теги:   КНДР Россия Владимир Путин

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